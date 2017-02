El Congreso reconoce por unanimidad que los animales (domésticos) no son cosas

La proposición no de ley para modificar el Código Civil fue presentada por Ciudadanos | Se busca que la normativa española se adapte a la europea que reconoce a los animales como seres sensibles

Escrito por Rocío R. Gavira | Twitter: @RocioRGavira

La ley española trata a los animales como objetos. Son considerados “bienes semovientes”, es decir, meras cosas susceptibles de apropiación. Y este martes, 14 de febrero, se ha dado un paso importante: el Congreso de los Diputados, a instancias de Ciudadanos, apoya que el Código Civil considere a los animales como seres sensibles y no cosas. ¡BRA-VO! Aunque no todos están satisfechos con este avance.

Para quien lo ignore, hasta la fecha que te roben a tu perro o gato es lo mismo que si te mangan la cartera. Se puede dar el caso de que un maltratador denuncie por robo a quien ha rescatado a ese animal que ”le” pertenece. Un perro puede ser embargado e incluso ser un bien a repartir en un divorcio. En un vuelo, las mascotas que difieran del tamaño “perro yo-yo” (esos tan pequeños que cuando el humano que los pasea al verte con tu perro de 16 kilos, tira de la correa pa’rriba y lo coge en brazos, cual bebé) viaja en la bodega del avión con las maletas. Y a veces llegan vivos, y otras no.

La propuesta busca que la normativa de nuestro país se adapte a la europea que, acorde al artículo 13 del Tratado de Funcionamiento, reconoce a los animales como seres sensibles. Es decir, la iniciativa pretende que el derecho español legisle un aspecto que desde 1889, cuando se promulgó el Código Civil, ha permanecido inalterado. En el siglo XIX se incluyó a los animales dentro del patrimonio en consonancia con la sociedad agraria de entonces. Toca evolucionar.

Guillermo Díaz fue el encargado de defender esta medida en la Cámara Baja:

“Sé que el señor Rajoy no cree que su perro Rico sea igual que su sillón. […] Estoy seguro de que el señor Iglesias quiere más al pequeñajo Tirso que a sus packs de Juego de Tronos. Mi compañero José Manuel Villegas tiene una compañera de piso. Se llama Tacky. Como todo perro pequeño en vez de dientes tiene alfileres y José Manuel viene marcado con arañazos pero no renuncia a seguir jugando con ella. Cuando te enseña las pequeñas marcas, sonríe. Seguro que si se cortara con un cuchillo le haría menos gracia. Pero tanto su cubertería como Tacky, a ojos de la ley son cosas. Yo mismo tengo estos días el corazón en vilo porque mi perra, Minerva, tiene una enfermedad. Espero resultados y les aseguro que mi miedo es muy superior a cuando se me estropeó el calentador eléctrico. Ojalá tuviera todos mis electrodomésticos rotos y mi perra estuviera sana”.